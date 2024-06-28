В Рязани за лето планируют отремонтировать 22 км теплосетей

Работы должны провести до начала отопительного сезона.

В Рязани за лето планируют отремонтировать 22 км теплосетей. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил мэр Виталий Артемов в своем Telegram-канале.

По его словам, самый масштабный проект — первый этап строительства тепломагистрали от Ново-Рязанской ТЭЦ в Железнодорожном районе.

«Она должна заменить старую, построенную почти 65 лет назад ветку, длинною 13 километров. Диаметр новых труб в два раза больше существующих — 1,2 метра. Увеличенная пропускная способность даст возможность подключения новых потребителей и более качественного теплоснабжения города. В эксплуатацию первый участок должен быть введен до начала отопительного сезона», — отметил сити-менеджер.

Также работы по замене участков тепломагистралей идут на улицах Гоголя, Ломоносова, Фирсова, Шереметьевской и Горького. В ближайшее время РМПТС приступит к капитальному ремонту на улице Ленинского комсомола.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова