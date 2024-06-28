В Рязани сгорели два припаркованных автомобиля

Пожар произошел около трех утра в пятницу, 28 июня, на улице Березовой.

В Рязани сгорели два припаркованных автомобиля. Видео опубликовали в Telegram-канале «ДТП и ЧП Рязань».

Пожар произошел около трех утра в пятницу, 28 июня, на улице Березовой у дома № 1-в. Сгорели две припаркованные машины. По словам очевидцев, на месте произошел хлопок.

По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Пожар тушили 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Позже стало известно, что причиной пожара стал поджог. Он попал на видео.