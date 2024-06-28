В Рязани полицейские задержали мужчину, который угрожал теще убийством
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.
В Рязани полицейские задержали мужчину, который угрожал теще убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ночью 28 июня в полицию обратилась 28-летняя рязанка и сообщила, что ее пьяный муж угрожает зарезать ее маму.
Выяснилось, что 30-летний рязанец упрекнул супругу в халатном отношении к домашним делам. Между ними разгорелась ссора. 73-летняя мать рязанки попыталась прекратить конфликт и заступилась за дочь. Тогда мужчина схватил нож и пригрозил им пенсионерке. .
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.