В Рязани полицейские задержали мужчину, который угрожал теще убийством

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

В Рязани полицейские задержали мужчину, который угрожал теще убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью 28 июня в полицию обратилась 28-летняя рязанка и сообщила, что ее пьяный муж угрожает зарезать ее маму.

Выяснилось, что 30-летний рязанец упрекнул супругу в халатном отношении к домашним делам. Между ними разгорелась ссора. 73-летняя мать рязанки попыталась прекратить конфликт и заступилась за дочь. Тогда мужчина схватил нож и пригрозил им пенсионерке. .

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.