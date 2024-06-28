Гендиректор рязанского предприятия скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей

На него возбудили уголовное дело.

Гендиректор рязанского предприятия скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, гендиректор предприятия, осуществляющего добычу декоративного и строительного камня, зная о задолженности по налогам, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом он скрыл от налоговой более 15,5 млн рублей.

На него возбудили уголовное дело. По делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.