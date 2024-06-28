В Рязани сорвался выпускной в 14 школе

Школьники, родители и педагоги были вынуждены собраться в фойе и провести торжественную часть.

В Рязани сорвался выпускной в 14 школе. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила «Новая Газета».

Торжественное событие для выпускников 14-й школы должно было состояться в кукольном театре, но в здании нет света.

Родители, дети, гости и педагоги больше часа простояли у входа. Позже было решено установить колонку в фойе и разместиться там.

Выпускники не смогли показать подготовленные номера. Торжественную часть удалось провести благодаря заряженным микрофонам.

Следующий выпускной в кукольном театре запланирован на 17:00.

Напомним, ранее на улицах Рязани отключили электричество.