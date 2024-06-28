В Рязани две иностранки потратили с чужой карты около 10 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рязани две иностранки потратили с чужой карты около 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 34-летний рязанец. Он сообщил, что потерял свою банковскую карту. До блокировки с карты успели снять 9 951 рубль.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что деньги потратили 55-летняя гражданка государства Средней Азии и ее 17-летняя соотечественница. Также выяснилось, что старшая женщина проживала в Рязани с нарушением миграционного законодательства, за что будет привлечена к административной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.