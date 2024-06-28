В Рязани до сих пор не включили свет на 11 улицах
Проводятся ремонтные работы. Электричество пообещали включить в течение четырех часов.
В Рязани до сих пор не включили свет на 11 улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.
Электричества с 7 утра нет по адресам:
- улица Фирсова;
- улица Лермонтова;
- улица Есенина;
- улица Зубковой;
- улица Новоселов;
- улица Тимуровцев;
- улица Электрозаводская;
- Окский проезд;
- улица Новая;
- улица Грибоедова;
- улица Советской Армии;
- Касимовское шоссе.
Проводятся ремонтные работы. Электричество пообещали включить в течение четырех часов.
Напомним, утром в пятницу, 28 июня, на 14 улицах Рязани снова аварийно отключили электричество.