В Рязани до сих пор не включили свет на 11 улицах

Проводятся ремонтные работы. Электричество пообещали включить в течение четырех часов.

В Рязани до сих пор не включили свет на 11 улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.

Электричества с 7 утра нет по адресам:

улица Фирсова;

улица Лермонтова;

улица Есенина;

улица Зубковой;

улица Новоселов;

улица Тимуровцев;

улица Электрозаводская;

Окский проезд;

улица Новая;

улица Грибоедова;

улица Советской Армии;

Касимовское шоссе.

Проводятся ремонтные работы. Электричество пообещали включить в течение четырех часов.

Напомним, утром в пятницу, 28 июня, на 14 улицах Рязани снова аварийно отключили электричество.