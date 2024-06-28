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В Рязани до сих пор не включили свет на 11 улицах
Проводятся ремонтные работы. Электричество пообещали включить в течение четырех часов.

В Рязани до сих пор не включили свет на 11 улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.

Электричества с 7 утра нет по адресам:

  • улица Фирсова;
  • улица Лермонтова;
  • улица Есенина;
  • улица Зубковой;
  • улица Новоселов;
  • улица Тимуровцев;
  • улица Электрозаводская;
  • Окский проезд;
  • улица Новая;
  • улица Грибоедова;
  • улица Советской Армии;
  • Касимовское шоссе.

Проводятся ремонтные работы. Электричество пообещали включить в течение четырех часов.

Напомним, утром в пятницу, 28 июня, на 14 улицах Рязани снова аварийно отключили электричество.