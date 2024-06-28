В «Рязаньгоргазе» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В компании «Рязаньгоргаз» рассказали о подготовке к осенне-зимнему периоду.

В ходе подготовки специалисты проведут приборное обследование свыше 1360 км газопроводов, техническое диагностирование 70 км сетей и 22 пунктов редуцирования газа.

Также запланирован капитальный ремонт 15 и текущий ремонт 15 установок электрохимической защиты и 12 пунктов редуцирования газа, замена 20 отключающих устройств. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. будет подготовлено к работе более 100 единиц специализированного транспорта и техники газораспределительной организации.

Параллельно с подготовкой к отопительному сезону «Рязаньгоргаз» реализуют программу реконструкции и технического перевооружения газопроводов и газовых объектов. На текущий год запланированы проектные и строительные работы по реконструкции 14 км газопроводов, 11 пунктов редуцирования газа, 37 единиц запорной арматуры и 30 элементов автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Наибольший объем строительно-монтажных работ в рамках данной программы в 2024 году запланирован в Советском районе города.

«Своевременные диагностика, обслуживание и ремонт газовых сетей — залог надежного газоснабжения потребителей, что особенно важно в холодное время года. Компания уверенно прошла прошлый отопительный период, в домах рязанцев было тепло и комфортно даже в сильные морозы. Подготовка к ОЗП 2024-2025 гг. будет проведена нашей организацией в срок и на самом высоком уровне», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.