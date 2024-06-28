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В России создали электросамокат для сотрудников ДПС
Прототип разработан на случай введения специального подразделения МВД для контроля соблюдения ПДД водителями средств индивидуальной мобильности.

В России создали электросамокат для сотрудников ДПС. Об этом в пятницу, 28 июня, написала Газета.ru.

«В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, мы готовы передать их в пользование стражам порядка», — отметили в пресс-службе компании-разработчика.

Прототип отличается от других моделей большей прочностью и комфортном. На СИМ установлены два экрана, которые отображают скорость, уровень заряда и информацию о медленных зонах. Электросамокат выполнен в белых и синих оттенках.

Напомним, ранее в Госдуме предложили создать электросамокатную полицию.