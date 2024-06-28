В России предложили сократить срок, в течение которого можно сделать аборт

Проект предлагает сократить этот срок с 12 до 9 недель.

В России предложили сократить срок, в течение которого можно сделать аборт. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, комитете Госдумы по охране здоровья дал рекомендации Минздраву о сокращении срока, в течение которого можно сделать аборт. Проект предлагает сократить этот срок с 12 до 9 недель.

Ранее в ГД анонсировали закон о признании права на жизнь до рождения ребенка. Также стало известно, что в России готовят законопроект о запрете чайлдфри.