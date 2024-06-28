В Республике Тыва мужчина забил до смерти 10-летнюю падчерицу-инвалида

В Республике Тыва мужчина забил до смерти 10-летнюю падчерицу-инвалида. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.

Установлено, что в июне 2022 года обвиняемый был дома в городе Ак-Довурак и смотрел телевизор. В это время девочка начала плакать, чем помешала отчиму. Мужчина начал избивать несовершеннолетнюю, лежащую на кровати. Потерпевшая не могла оказать сопротивление и от полученных травм скончалась на месте.

Виновному назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.