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В реестр иноагентов вошел лидер группы «Тараканы!» Спирин*
Минюст опубликовал изменения в списке иноагентов.

Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* признан иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Обновления в реестр внесены в пятницу, 28 июня.

Также в список иноагентов включены:

  • журналистка, экс-ведущая «России-1» Фарида Курбангалеева**;
  • политик Дарья Хейникен*;
  • политик Александр Шуршев*;
  • юрист и ученый Илья Шаблинский*;
  • политолог Константин Пахалюк*.

*внесены в реестр иноагентов

** входит в реестр экстремистов и террористов