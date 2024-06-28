В реестр иноагентов вошел лидер группы «Тараканы!» Спирин*
Минюст опубликовал изменения в списке иноагентов.
Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* признан иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Обновления в реестр внесены в пятницу, 28 июня.
Также в список иноагентов включены:
- журналистка, экс-ведущая «России-1» Фарида Курбангалеева**;
- политик Дарья Хейникен*;
- политик Александр Шуршев*;
- юрист и ученый Илья Шаблинский*;
- политолог Константин Пахалюк*.
*внесены в реестр иноагентов
** входит в реестр экстремистов и террористов