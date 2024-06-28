В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды полиции

В пятницу, 28 июня, и выходные дни инспекторы будут проверять водителей на нарушения ПДД, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды полиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В пятницу, 28 июня, и выходные дни инспекторы будут проверять водителей на нарушения ПДД, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге», — отметили в сообщении.