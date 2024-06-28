В полиции прокомментировали ситуацию с подростками, угрожавшими жителям Кального

В УМВД начали проверку по факту инцидента.

В рязанском УМВД прокомментировали РЗН. инфо ситуацию с подростками, угрожающими жителям Кального ножом.

Полиция начала проверку по факту инцидента. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Заявлений и сообщений в территориальный отдел полиции не поступало», — отметили в пресс-службе управления.

Ранее рязанка рассказала о детях, которые угрожают ножом жителям Кального.