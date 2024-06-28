В Москве подросток разбил голову пятилетней девочке самокатом

В Москве подросток разбил голову пятилетней девочке самокатом. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, инцидент случился 25 июня во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе. Мальчик выполнял трюки на рампе. В один момент он выпустил самокат из рук, из-за чего тот отлетел и попал в голову ребенку.

По словам матери пострадавшей, у девочки перелом черепа, ушиб и отек головного мозга, она в реанимации. Обломок кости черепа упирается пациентке в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции.

Родительница пытается по дворовым чатам найти семью самокатчика, но пока безуспешно.