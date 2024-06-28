Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
26°
Сбт, 29
27°
Вск, 30
28°
ЦБ USD 85.75 0.79 29/06
ЦБ EUR 92.42 1.43 29/06
Нал. USD 87.50 / 88.31 28/06 19:20
Нал. EUR 95.30 / 96.00 28/06 19:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
10 часов назад
402
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
8 346
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
11 518
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
14 440
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В мэрии Рязани заявили об исправности оборудования УРТ
При этом в горадминистрации заявили, что управление не может запустить процесс подачи электроэнергии на троллейбусные линии.

Мэрия Рязани опубликовала информацию, касающуюся отключения электроэнергии в городе 28 июня. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Специалисты УРТ провели испытания своих тяговых подстанций кабельных линий. Оборудование исправно, сообщили в горадминистрации.

«Процесс подачи электроэнергии на троллейбусные линии УРТ не может запустить по причине того, что на электрических сетях ГУП „РГРЭС“ отсутствует необходимое напряжение, в связи с проведением ремонтных работ», — отметили в ведомстве.

Ранее в электросетях назвали причину очередного отключения электричества в городе.