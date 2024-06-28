В мэрии Рязани заявили об исправности оборудования УРТ
При этом в горадминистрации заявили, что управление не может запустить процесс подачи электроэнергии на троллейбусные линии.
Мэрия Рязани опубликовала информацию, касающуюся отключения электроэнергии в городе 28 июня. Сообщение появилось на сайте ведомства.
Специалисты УРТ провели испытания своих тяговых подстанций кабельных линий. Оборудование исправно, сообщили в горадминистрации.
«Процесс подачи электроэнергии на троллейбусные линии УРТ не может запустить по причине того, что на электрических сетях ГУП „РГРЭС“ отсутствует необходимое напряжение, в связи с проведением ремонтных работ», — отметили в ведомстве.
Ранее в электросетях назвали причину очередного отключения электричества в городе.