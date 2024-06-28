В Лесопарке появится комната-туалет матери и дитя

Модуль будет оборудован пеленальным столиком, розетками, вентилятором, отоплением и освещением

В Лесопарке появится комната-туалет для матери и дитя. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Управление культуры Рязани выделило 3 млн 750 тысяч рублей. Подрядчик в течение 21 дня с заключения контракта должен установить одну комнату-туалет матери и дитя, высотой более 2,4 метров, и провести коммуникации: электричество, водоснабжение и канализацию.

Согласно документации, модуль будет оборудован пеленальным столиком, розетками, вентилятором, отоплением и освещением. Унитаз, раковина, диспенсеры для мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец и ершик будут антивандальными. Как и настенное зеркало, которое должно быть выполнено из отполированной нержавейки.

Напомним, такая же комната-туалет установлена уже в ЦПКиО.