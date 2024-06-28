В Ленобласти мужчина избил и облил кипятком знакомого, он скончался

В Ленобласти мужчина избил и облил кипятком знакомого, он скончался. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел утром в четверг, 27 июня, в городе Кудрово. 32-летний мужчина рассказал полицейским, что поругался со знакомым. Между мужчинами произошла драка. После которой один из них облил другого кипятком из чайника.

Получив ожоги 25% тела, пострадавший скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп направлен морг для экспертизы.