В Краснодарском крае двое несовершеннолетних пострадали в массовом ДТП

В Краснодарском крае двое несовершеннолетних пострадали в массовом ДТП. Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой на местное УМВД.

Шесть автомобилей столкнулись на трассе «М4 Дон». По данным ведомства, авария произошла в Горячем Ключе. Водитель автомобиля Haval при перестроении не предоставил преимущество машине Kia. В результате она столкнулась с движущимся по встречке Lada, Audi, Renault и Mitsubishi.

«Из-за аварии в больницу госпитализирована 16-летняя девочка с травмами, а 8-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю