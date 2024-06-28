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В Госдуме предложили благоустраивать школы, в которых есть стобальники по ЕГЭ
Приоритет для ремонта озвучил депутат Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили благоустраивать школы, в которых есть стобальники по ЕГЭ. Об этом сообщаили РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

«Считаю, что нужно предложить, чтобы школы, в которых есть такие успехи детей в приоритетном порядке получали дополнительное внимание, где надо — капитальный ремонт, новую технику для работы и прочее. Считаю, что такие рекомендации мы можем выработать совместно с министерством просвещения России, при поддержке регионов», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что в Дагестане 45 выпускников получили 100 баллов по экзамену, а 95 и выше — 22 ученика.