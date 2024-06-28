В ЦПКиО 29 июня временно запретят парковку и езду на самокатах и велосипедах

Ограничение связано с празднованием Дня молодежи.

В ЦПКиО 29 июня временно запретят парковку и езду на самокатах и велосипедах. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В субботу в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, будет исключено размещение и передвижение средств индивидуальной мобильности, велосипедов в период проведения празднования в Центральном парке культуры и отдыха города Рязани, а также примыкающим к нему улицам с 05.00 29 июня до 24.00 29 июня», — говорится в сообщении мэрии.

Рязанцев и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании своего передвижения.