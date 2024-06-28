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С 1 июля изменится расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области
Это связано с ремонтными работами на нескольких участках.

С 1 июля изменится расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится с 1 июля на время ремонтно-путевых работ на нескольких участках:

  • на перегоне Чемодановка — Кораблино и на станции Чемодановка, технологические «окна» назначены с 08:10 до 10:40 с 1 по 5 июля;
  • на участке Блок-пост 204 км — Стенькино- 1, работы пройдут с 07:30 до 10:00 2 и 4 июля;
  • на перегоне Старожилово — Денежниково, работы будут производиться с 11:50 до 14:20 8 июля, а также 10-12 июля.

Кроме того, на станции Шелухово 9 июля в технологическое «окно» с 06:00 до 16:00 заменят стрелочный перевод.

В указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Узуново, Сасово, Рязань-2 и Ряжск, а также Шилово — Касимов изменится время отправления и прибытия.