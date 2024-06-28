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РЖД запустили лист ожидания освободившихся или дополнительных билетов
Решение принято на фоне высокого спроса.

РЖД запустили лист ожидания освободившихся или дополнительных билетов. Об этом в пятницу, 28 июня, написали РИА Новости.

Сервис активировали на случай, если добавился вагон или кто-то сдал билеты. Фильтр позволяет выбрать конкретный поезд, тип вагона и требования к местам.

При появлении в системе нужных билетов они автоматически забронируются, придет ссылка для оплаты — на нее будет два часа, иначе места предложат следующим в очереди.

Сейчас опция доступна на сайте РЖД и в веб-приложении. Позже она появится и в мобильной версии, но только для Android (приложение для iOs удалено из App Store).