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Рязанская сеть стоматологий «Прайм» вошла в ТОП-10 лучших клиник России
Всего в рейтинг попали свыше 7000 стоматологий, которые оценивались более чем по 200 критериям

Рязанская сеть стоматологий «Прайм» вошла в ТОП-10 лучших клиник России. Рейтинг опубликовал журнал о стоматологии Startsmile при информационной поддержке Forbes Russia.

Всего в рейтинг попали свыше 7000 стоматологий, которые оценивались более чем по 200 критериям. Учитывались услуги, технологическая оснащенность, квалификации врачей, сервиса, каналы коммуникации и много другое. За каждый критерий оценки начислялись баллы, определяющие итоговое место клиники в рейтинге.

Рязанская сеть клиник «Прайм-стоматология» заняла 9 место в рейтинге лучших сетевых клиник России и 1 место в Рязани.

«В этом году клинике исполняется 19 лет. За это время команда „Прайм-стоматологии“ выросла до 500 человек, из них 180 стоматологов всех специализаций. Инвестиции в развитие персонала превышают 12 млн руб в год», — подчеркнули в сообщении.