Рязанцы рассказали о грязном фонтане на площади Театральной

На поверхности воды плавает мусор, чаша вся покрыта слизью.

Рязанцы рассказали о грязном фонтане на площади Театральной. Видеозапись в пятницу, 28 июня, прислали читатели в редакцию РЗН. Инфо.

«Каждый год одно и тоже. Грязная с неприятным запахом водичка. Это не водоем, это фонтан в центре нашего города, это Театральная площадь, хотя ее уже давно не назовешь площадью. Сегодня в фонтане плавали гости», — написала жительница областного центра.