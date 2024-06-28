Рязанцам рассказали о погоде на 29 июня

В субботу, 29 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

Рязанцам рассказали о погоде на 29 июня. Прогноз появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 29 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, днем при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +11, +16 градусов, днем местами жара до +25, +30 градусов.