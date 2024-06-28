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Российские военные освободили Раздоловку в ДНР
Также российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников.

Российские военные освободили Раздоловку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Также российские военные за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, также поражались пункты дислокации иностранных наемников.

ВС РФ за неделю уничтожили шесть пусковых установок РСЗО HIMARS и транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами.

Отмечается, что совокупные потери украинских войск за неделю составили до 13 820 человек.