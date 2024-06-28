Проект нового Кодекса об административных правонарушениях проходит согласование

Работа над его актуализацией и систематизацией идет с 2019 года.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях проходит согласование. об этом в пятницу, 28 июня, написали РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Константина Чуйченко.

По его словам, это долгий процесс. Работа над актуализацией и систематизацией административной ответственности идет уже несколько лет, с 2019 года.

Отмечается, что Минюст также работает над созданием правовых механизмов защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.