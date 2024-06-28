Пользователи соцсетей рассказали о мужчине, грозившемся «устроить теракт»

Мужчина зашел в автобус № 16 на остановке «Автошкола».

Пользователи соцсетей рассказали о мужчине, грозившемся «устроить теракт». Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Мужчина зашел в автобус № 16 на остановке «Автошкола».

«…Грозился устроить теракт в автобусе со словами „хотите как на Украине, будет вам как на Украине. Сейчас достану пистолет и буду стрелять по кому попало, никого жалеть не буду“», — написано в публикации.

Официальной информации об инциденте нет.