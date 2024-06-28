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Полицейские задержали рязанку, организовавшую наркопритон на улице Циолковского
Хозяйку квартиры задержали. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали рязанку, организовавшую наркопритон на улице Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудникам УНК УМВД стало известно, что в квартире дома на улице Циолковского по отдельности и компаниями собираются мужчины и женщины, склонные к потреблению наркотиков. Выяснилось, что квартирой владеет 27-летняя рязанка.

Полицейские наведались в квартиру женщины. В тот момент там находились хозяйка и трое ее гостей в возрасте 27-29 лет. Все они были под действием наркотиков.

Хозяйку квартиры задержали. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, с начала года 11 рязанцев погибли от отравления наркотиками.