Полицейские задержали рязанку, организовавшую наркопритон на улице Циолковского

Хозяйку квартиры задержали. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали рязанку, организовавшую наркопритон на улице Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудникам УНК УМВД стало известно, что в квартире дома на улице Циолковского по отдельности и компаниями собираются мужчины и женщины, склонные к потреблению наркотиков. Выяснилось, что квартирой владеет 27-летняя рязанка.

Полицейские наведались в квартиру женщины. В тот момент там находились хозяйка и трое ее гостей в возрасте 27-29 лет. Все они были под действием наркотиков.

Хозяйку квартиры задержали. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, с начала года 11 рязанцев погибли от отравления наркотиками.