Полицейские в Касимовском районе раскрыли кражу денег из автомобиля

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в Касимовском районе раскрыли кражу денег из автомобиля. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В силовое ведомство обратился 38-летний житель Москвы и рассказал, что из его машины в селе Навляны, пропали 14 500 рублей. Мужчина вспомнил, что накануне вечером к нему обратился 35-летний местный житель и попросил взаймы 500 рублей. Москвич достал из салона купюру и передал сельчанину. Предположительно, автовладелец забыл заблокировать двери.

Оперативники опросили жителей села и узнали, что занимавший деньги мужчина приехал к дому на такси и выгрузил пакеты со спиртным и продуктами.

Полицейские разыскали подозреваемого и установили, что он причастен к краже из автомобиля. Злоумышленника задержали. Ранее его уже судили за кражи.

По предварительной информации, сельчанин во время разговора с потерпевшим увидел, где в автомобиле хранятся купюры и что салон машины не заперт. Рецидивист похитил деньги, сходил в магазин и вернулся к дому с покупками на такси.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.