Поджог автомобиля в Рязани попал на видео

На кадрах видно, как к автомобилю подходит мужчина. Он подложил неизвестный предмет под машину и поджег.

Поджог автомобиля в Рязани попал на видео. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Поджог произошел около трех утра в пятницу, 28 июня. На кадрах видно, как к автомобилю подходит мужчина. Он подложил неизвестный предмет под машину и поджег.

После огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.

Напомним, пожар произошел на улице Березовая. Видео с места можно посмотреть по ссылке.