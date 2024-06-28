Поджог автомобиля в Рязани попал на видео
На кадрах видно, как к автомобилю подходит мужчина. Он подложил неизвестный предмет под машину и поджег.
Поджог автомобиля в Рязани попал на видео. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Поджог произошел около трех утра в пятницу, 28 июня. На кадрах видно, как к автомобилю подходит мужчина. Он подложил неизвестный предмет под машину и поджег.
После огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.
Напомним, пожар произошел на улице Березовая. Видео с места можно посмотреть по ссылке.