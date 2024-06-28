На трех улицах Горрощи отключили холодную воду

Воды нет в нескольких больницах и общежитии.

На трех улицах Горрощи отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

В пятницу, 28 июня, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица Гагарина, дома№№ 59-а (ОКБ «Спектр»), 80, 82, 86, 140-142, 160/2;

улица Островского, дом № 8/20;

улица Полетаева, дома №№ 19/10, 22, 22 корпус 1, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 29 корпус 1, 31, 31 корпус 1, 33/67, 34, 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 30 (Общежитие № 3 РГРТУ).

Ранее воду отключили еще на двух рязанских улицах.