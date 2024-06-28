На трассе в Рязанской области столкнулись грузовик и легковушка

ДТП случилось в пятницу, 28 июня, в Кораблинском районе у деревни Чемоданово.

На трассе в Рязанской области столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

ДТП случилось в пятницу, 28 июня, в Кораблинском районе у деревни Чемоданово. Столкнулись грузовик и легковушка.

Судя по кадрам, легковой автомобиль получил серьезные повреждения, грузовик улетел в кювет.

О пострадавших информации нет.