На трассе М-5 «Урал» под Рязанью мотоциклист врезался в «ГАЗель»

В результате пострадал водитель мотоцикла, ему оказали медицинскую помощью.

На трассе М-5 «Урал» под Рязанью мотоциклист врезался в «ГАЗель». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 27 июня на 196 километре федеральной автодороги М5 «Урал». 40-летний рязанец на мотоцикле Honda столкнулся «ГАЗелью», за рулем которой был 40-летний житель Краснодарского края.

В результате пострадал водитель мотоцикла, ему оказали медицинскую помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.