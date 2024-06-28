На территории РНПК «обезвредили взрывчатку»

В четверг, 27 июня, на предприятии прошли учения, согласно плану антитеррористической комиссии.

На территории РНПК «обезвредили взрывчатку». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В четверг, 27 июня, на предприятии прошли учения, согласно плану антитеррористической комиссии.

По сценарию, на территории нефтеперерабатывающей компании на вагон-цистерне, прибывшем под заправку нефтепродуктами, нашли прикрепленную взрывчатку. В результате ее обезвредили.

«Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона», — отметили в сообщении.