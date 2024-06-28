На Эльбрусе умер известный рязанский альпинист Олег Кондраков
Горным туризмом и альпинизмом он занимался 40 лет без перерыва. Совершил более 300 восхождений, из них более 70 на Эльбрус и Казбек, более 10 восхождений на семитысячники, более 50 треков и восхождений в Гималаях.
На Эльбрусе умер известный рязанский альпинист Олег Кондраков. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».
Стало известно, что во время восхождения на Эльбрус погиб руководитель и ведущий гид рязанского клуба путешественников «Распахнутые ветра» Олег Кондраков.
Горным туризмом и альпинизмом он занимался 40 лет без перерыва. Совершил более 300 восхождений, из них более 70 на Эльбрус и Казбек, более 10 восхождений на семитысячники, более 50 треков и восхождений в Гималаях.
Напомним, трагедия произошла 27 июня. Предварительно, у мужчины случился инфаркт. СК начал проверку.
Фото с личной страницы Олега Кондракова «Вконтакте».