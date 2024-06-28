На Эльбрусе умер известный рязанский альпинист Олег Кондраков

Горным туризмом и альпинизмом он занимался 40 лет без перерыва. Совершил более 300 восхождений, из них более 70 на Эльбрус и Казбек, более 10 восхождений на семитысячники, более 50 треков и восхождений в Гималаях.