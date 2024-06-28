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МТС модернизировала связь на «качающей» железнодорожной платформе Слемы под Рязанью

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования на участке Московской железной дороги в Рыбновском районе Рязанской области. В результате проведенных работ на «качающей» остановочной платформе Слемы под Рязанью скорость мобильного интернета выросла на 30 процентов.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на границе Московской и Рязанской областей в районе железнодорожной платформы Слемы. Недалеко от станции расположено более десятка садовых товариществ: «Молния», «Узоры» и другие, а также село Ивашково, где проживает около 100 человек.

Благодаря запуску мобильного интернета местные жители и дачники могут пользоваться порталом госуслуг, делать заказы на маркетплейсах, оплачивать коммунальные услуги, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION, общаться в соцсетях и читать новости в интернете.

«Запуск сети LTE в Слемах является продолжением обеспечения железнодорожных направлений мобильным интернетом в Рязанской области. Аналитика МТС показала, что с начала 2024 года объем передачи данных на этом участке железной дороги в сравнении с тем же периодом 2023 года значительно вырос. Трафик в мобильной сети создают как местные жители, дачники, туристы, так и пассажиры проходящих электропоездов сообщением Москва-Рязань. На платформе отсутствует билетная касса, есть терминал продажи билетов. Теперь пассажиры могут легко и быстро оформить билеты еще и онлайн в приложении РЖД», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.