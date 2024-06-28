МО Бельгии опровергло участие европейских военных в украинском конфликте

Хофман сообщил, что проблема обучения украинцев за пределами Украины в том, что перемещения «утомительны» для военных.

Начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман заявил, что европейские военные не будут участвовать в боевых действиях «на фронте» на Украине. Об этом он рассказал в интервью газете Le Soir.

«Скажем прямо, речь не идет о том, чтобы отправиться на фронт воевать», — сказал Хофман, отвечая на вопрос, действительно ли эффективнее обучать украинских военнослужащих на территории их страны. По словам военного, проблема обучения за пределами Украины в том, что перемещения «утомительны» для военнослужащих. Как пояснил начальник генштаба, европейские страны учитывают запрос военных властей Украины на обучение военных на их территории, но «любое решение министерства обороны будет зависеть от типов подготовки, места, где она будет проходить, и, прежде всего, от рисков».

Хофман также отметил, что «это в любом случае будет политическим решением».