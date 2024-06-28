Малков обсудил развитие РязГМУ и вручил дипломы студентам

Мероприятия прошли 28 июня.

Глава региона Павел Малков провел совещание по развитию РязГМУ. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В нем участвовали министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, ректор РязГМУ Роман Калинин, сотрудники вуза.

Перед этим глава региона ознакомился с работой кафедры фармакологии. Он посетил лабораторию, где на современном высокотехнологичном оборудовании проводятся исследования по анализу концентраций лекарственных веществ в биоматериале. Ее сотрудники участвовали в выводе на фармацевтический рынок первого российского препарата для лечения болезни Фабри. Сейчас на кафедре разрабатываются подходы для прогнозирования развития межлекарственных взаимодействий, проект поддержан Агентством стратегических инициатив. На счету кафедры гранты президента России и Российского фонда фундаментальных исследований, более 20 патентов. На совещании обсуждались вопросы развития научного сотрудничества вуза и интеграции результатов интеллектуальной деятельности в практику. Губернатор подчеркнул высокий потенциал РязГМУ и дал ряд поручений министерствам здравоохранения и экономического развития Рязанской области. «Разработки вуза обязательно должны применяться на практике, приносить пользу людям. Для этого организуем взаимодействие вуза с предприятиями региона для создания прототипов и проработки дальнейшего производства», — сказал Павел Малков. Речь также шла о расширении клинической базы университета, его оснащении, создании комфортных бытовых условий для студентов, международном сотрудничестве РязГМУ. Также Малков принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам РязГМУ имени Павлова. Дипломы об окончании вуза получили более 60 молодых специалистов: фельдшеры, медсестры, преподаватели сестринского дела. Десять из них окончили университет с отличием.

Павел Малков подчеркнул высокое качество образования, которое дается в вузе. «Получить диплом рязанского медуниверситета — очень престижно. Многие выдающиеся люди, целые династии врачей учились именно здесь. Сегодня вуз развивается, входит в лучшие рейтинги, имеет хорошие перспективы. Здесь сильнейшие преподаватели. Не только теоретики, но и практикующие специалисты, которые тоже идут в ногу со временем. Прекрасная материальная база, которая постоянно обновляется. Научные школы и активная общественная жизнь. Не удивительно, что более 90% выпускников работают по специальности», — сказал глава региона.

Губернатор отметил важность того, чтобы в медицинские учреждения Рязанской области приходили молодые сотрудники. Среди выпускников этого года более ста целевиков, которые будут работать в регионе. Малков подчеркнул, что развитие здравоохранения является его личным приоритетом. В области строятся новые крупные учреждения и сельские ФАПы, закупается современное оборудование, обновляется парк автомобилей. Вся эта работа обязательно будет системно продолжаться, заверил губернатор.