Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 июня

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ пройдет музыкальное шоу «Синий трактор», а на летней эстраде МБУК «КДЦ «Октябрь» состоится концерт «Это счастье-петь для Вас!».

В 300 БАР клуба Deep пройдет вечеринка «ЛЕГЕНДЫ R’n’B», а в арт-клубе «Площадка» вы повстречаете лучшие DJ-сеты, и выступление двух артистов: CODE80/CODE10, и «Устала курить».

В рязанской ВДНХ состоится фестиваль архитектуры и фотографии.

В ЦПКиО пройдет праздник в честь Дня Молодежи — фестиваль «Голос улиц».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».