Касимовец Петров попал в список спортсменов, допущенных к Олимпиаде

Ранее он выиграл отборочный турнир.

Каноист, уроженец Касимова Захар Петров попал в список спортсменов, допущенных для участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщило издание РБК.

Ранее Петров победил в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже.

Также в список попали теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, каноист Алексей Коровашков, дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.