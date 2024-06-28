Касимовец Петров попал в список спортсменов, допущенных к Олимпиаде
Ранее он выиграл отборочный турнир.
Каноист, уроженец Касимова Захар Петров попал в список спортсменов, допущенных для участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщило издание РБК.
Ранее Петров победил в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже.
Также в список попали теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, каноист Алексей Коровашков, дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.