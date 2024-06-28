Госдума предложила Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для абортов

Минздраву также рекомендовали усилить профилактическую работу по повышению осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики прерывания беременности.

Госдума предложила Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для абортов. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили РИА Новости.

Инициативу выдвинул комитет по охране здоровья. Ведомству предлагается тщательнее следить за оборотом лекарств, чтобы исключить медикаментозное прерывание беременности вне медицинских организаций.

Минздраву также рекомендовали усилить профилактическую работу по повышению осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.