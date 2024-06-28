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Фиксики научат маленьких рязанцев умным технологиям

«МТС» и анимационный сериал «Фиксики» подготовили бесплатную образовательную программу о современных технологиях для дошкольников и учеников младших классов. Курс рассчитан на детей от 4 до 8 лет, он включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Программа доступна для ребят со всей России на платформе «Поколение М». Об этом сообщили в МТС.

В коротких онлайн-уроках профессор Чудаков вместе с героями мультсериала на простых примерах объясняет, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека. Например, кто включает умный пылесос или чайник, кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в мегаполисе будущего, и зачем нужны умные камеры. Через эти и другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов и использовании технологий для здравоохранения.

Юные рязанцы могут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать дом будущего, в котором они хотели бы жить, а еще превратить старую вещь в полезное устройство. Уроки доступны на платформе «Поколение М».

«Современное общество уже живет с умными технологиями, и заметно, что детям и молодежи они понятны больше всего. Самым маленьким в этом мы помогаем на понятном языке — через анимацию. С „Фиксиками“ на сайте проекта „Поколение М“ можно узнать также о том, какая интересная природа и животный мир нас окружает, и как можно помочь все это сберечь. На платформе также можно узнать о безопасном интернете и получить многие другие полезные навыки», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.