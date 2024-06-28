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ЕР объявила о запуске федеральной программы «Готов к санитарной обороне» в регионах

«Единая Россия» запустила программу «Готов к санитарной обороне».Об этом сообщается на сайте партии ER.ru.

Отмечается, что это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей.

В программу войдут рекомендации по действиям при ЧС, наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, зарекомендовавшими себя в боевых условиях, рассказал куратор обучения, депутат Госдумы, ветеран СВО Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

«В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьезный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованы. Мы берем от них лучшее и существенно расширяем», — отметил он.

Обучение организует партпроект «Здоровое будущее». В качестве преподавателей «Единая Россия» привлекла специалистов Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтеров-медиков. На первом этапе программы «Готов к санитарной обороне» партия проведет обучение навыкам оказания первой помощи представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих.

«В наши регионы, штабы общественной поддержки „Единой России“ будут приезжать самые опытные ребята», — подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Программу планируется расширить на людей с ОВЗ. Дмитрий Хубезов подчеркнул, что первую помощь должны уметь оказывать все жители страны.

«Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию», — заключил Дмитрий Хубезов.

Напомним, «Единая Россия» уже проводит обучение первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах. Курсы и мастер-классы состоялись в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовия. Также занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников Центрального исполкома партии были организованы в Москве.