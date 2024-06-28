Аналитики МТС посоветовали рязанцам места для поездок на выходные

Эксперты МТС Travel и Bronevik.com проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения по России, сделанные на выходные дни за последний год. Главным направлением для поездок выходного дня стал Суздаль — почти половина от всех бронирований в этом городе приходится на дни с пятницу по воскресенье. Рязанцы же являются одними из самых активных путешественников.

По данным сервисов, на выходные дни приходится каждое четвертое бронирование за последний год. Помимо Суздаля, в тройку востребованных направлений вошли Коломна и Переславль-Залесский. Доля бронирований на выходные от общего числа заказов в Суздале составила 48%, в Коломне и Переславле-Залесском — 47% и 46% соответственно, в Туле — 42%.

Согласно данным МТС Travel, в десятку городов для путешествия на летние выходные вошли четыре города Золотого кольца, популярные у туристов из Московского региона. На четвертой строчке рейтинга расположился Выборг, в который удобно отправиться на выходные петербуржцам и путешественникам с Северо-Запада. В ТОП-10 также вошел старинный русский город Елец Липецкой области — он будет интересен туристам, которые увлекаются историей и уже изучили Золотое кольцо.

Среди популярных туристических направлений для поездок на выходные наиболее бюджетные варианты отелей на лето путешественники смогут найти в Ельце — средняя цена проживания там составляет 4 100 рублей в сутки. На втором месте по выгодности оказалась Тверь — проживание в этом городе обойдется в среднем в 4 200 рублей за ночь. Тройку популярных направлений на выходные с недорогим жильем замыкает Калуга со средней стоимостью отелей 4 400 рублей в сутки.

«Внутренний туризм показывает планомерный рост. Путешественники поддерживают тренд на короткие поездки, выбираясь в короткое путешествие на 2-3 дня, в том числе и рязанцы. О том, как добраться, что посмотреть, где остановиться, какие блюда попробовать и что привезти из путешествия, рассказывают путеводители, которые получают все иногородние путешественники от МТС Travel. С ними можно составить примерный бюджет поездки и авторский маршрут. Связь на всех рекомендуемых локациях есть, там работают все цифровые сервисы. В Рязанской области мы также подготовили сеть для летнего сезона, чтобы и местным жителям и приезжим было комфортно», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.