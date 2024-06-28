20 детей заразились ротавирусом в подмосковном доме отдыха

В доме отдыха в Подмосковье случилась вспышка ротавируса. Об этом сообщил портал MSK1.ru .

Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. В гостиничном комплексе частного дома отдыха около Исаакиевского озера, где отдыхают около 100 детей, произошла вспышка ротавируса.

В темное время суток отдыхающие стали жаловаться на тошноту и диарею. Вскоре к ним приехали врачи. Инфекцию выявили у 20 несовершеннолетних в возрасте от восьми до 15 лет. Установлено, что источником заболевания стал один из детей. Он приехал на отдых больным и заразил остальных.

Сообщается, что в данный момент на месте работают медицинские сотрудники. Специалисты Роспотребнадзора берут смывы и анализы.