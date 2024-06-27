ЖК Discovery «Зеленого сада» получил почтовый адрес

Теперь ЖК числится по 4-му Мервинскому проезду, дом № 3. Соответствующее постановление было подписано в управлении капитального строительства Рязани.

Жилой комплекс из двух 25-этажных домов будет сдан уже в этом году. Самые масштабные строительные работы уже завершены. Сейчас внимание компании-застройщика сосредоточено на благоустройстве.

Озеленение двора по индивидуальному проекту, безбарьерная среда, вместительный подземный гараж, двор с игровой и спортивной площадками и зоной отдыха, система безопасности «Антитеррор». Жильцам будут доступны все преимущества благоустройства от «Зеленого сада».

Отмечается, что сейчас на квартиры в ЖК действует скидка до миллиона рублей.