Жителя Шилова отправили в колонию за незаконное хранение боеприпасов

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением дополнительных обязанностей.

Жителя Шилова отправили в колонию за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2023 в сейфе квартиры умершего отца 44-летний шиловец нашел патроны к огнестрельному оружию, которые стал незаконно хранить в своей квартире.

В октябре его задержали.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением дополнительных обязанностей.