Жителя Касимовского района осудят за попытку дать взятку полицейским

Уголовное дело направлено в суд.

Жителя Касимовского района осудят за попытку дать взятку полицейским. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 10 июня 2024 года обвиняемый, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение, попытался дать двум сотрудникам полиции взятки в размере 20 и 30 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца, поскольку правоохранители отказались от денег.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.